Un Boeing 737 è andato fuori controllo sulla pista dell’aeroporto di Bangkok, schiacciando letteralmente due addetti rimasti nel furgoncino. Niente da fare per uno di loro, morto sul colpo. In gravi condizioni l’altro addetto coinvolto nell’incidente.

Bangkok, addetto pista schiacciato da aereo

Nella giornata di venerdì 7 febbraio si è consumata una tragedia sulla pista del Don Mueang International Airport di Bangkok, capitale della Thailandia. Un Boeing 737 della compagnia Nok ha perso il controllo, schiacciando due addetti rimasti chiusi nel loro furgoncino. Per uno di loro l’impatto con la fusoliera dell’aereo è stato fatale, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’altra vittima, ancora viva ma ricoverata in gravissime condizioni.

La rottura del rimorchio

In queste ore è diventato virale un video che filma la tragica scena.

Nelle immagini si vede chiaramente la dinamica dell’incidente: i due addetti alla pista stavano provvedendo ad allineare laereo in questione con gli altri, ma qualcosa dev’essere andato storto perché il collegamento di rimorchio è improvvisamente saltato, facendo scattare di colpo il jet contro il furgoncino, schiacciando il veicolo.

“Il volo Nok Air DD6458 si è scontrato con un camion di rimorchio Nok Air. L’incidente è avvenuto mentre il camion stava trascinando l’aereo verso i varchi per permettere ai passeggeri di salire- ha spiegato in un comunicato il direttore dell’aereoporto- Il dispositivo di rimorchio che collega il veicolo all’aereo si è rotto, provocando il suo arresto mentre l’aereo ha continuato a muoversi in avanti“.