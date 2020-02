Tragedia ah Haiti, dove un incendio è divampato in un orfanotrofio: nella palazzina di due piani si trovavano una sessantina di bimbi.

Paura in un orfanotrofio di Haiti: un incendio è divampato improvvisamente nella struttura di due piani nella quale si trovavano una sessantina di bambini. Da quanto si apprende l’edificio sorgeva nella cittadina di Kenscoff, un piccolo comune poco più a sud della capitale Port-au-Prince. Almeno 15 bambini hanno perso la vita tra le fiamme: alcuni di loro erano piccolissimi.





Tragedia a Kenscoff, nel sud della capitale di Haiti, dove un incendio è scoppiato all’improvviso in un orfanotrofio: sono morti almeno 15 bambini. Nel momento in cui le fiamme hanno avvolto la struttura di due piani, inoltre, al suo interno si trovavano ospiti almeno 60 bimbi, alcuni dei quali molto piccoli. Stando alle prime ricostruzioni, però, il rogo avrebbe delle cause accidentali.

Le fiamme potrebbero essere divampate da alcune candele utilizzate nella struttura, che aveva alcuni problemi con il generatore di corrente. L’allarme è scattato intorno alle ore 21 in una struttura di accoglienza per bambini orfani senza scopi di lucro, con sede in Pennsylvania, negli Stati Uniti. All’arrivo dei primi soccorsi in zona Fermathe, per alcuni dei bimbi non c’è stato nulla da fare. La direttrice dell’orfanotrofio, Arielle J.Villedroin, ha confermato che alcuni neonati sono morti tra le fiamme. Altri bambini deceduti avevano invece 10 o 11 anni.

Era scoppiata una polemica già in passato per la scarsa pulizia e manutenzione dell’istituto volto ad accogliere bambini. Inoltre, sono scoppiate critiche anche verso i soccorsi che pare abbiano impiegato un’ora e mezza per spegnere le fiamme senza possibilità alcuna di salvare i bimbi all’interno.