Due aerei si scontrano in volo e precipitano a poca distanza dall'aeroporto di Vittoria, in Australia: il bilancio è di 4 morti.

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente aereo in Australia, a poca distanza dall’aeroporto di Vittoria. Due aerei si scontrano in volo precipitano. Uno dei due velivoli, inoltre, stava effettuando un volo di addestramento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i medici e il personale del servizio di emergenza dell’aeroporto. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto.





Aerei si scontrano in volo

Sono ancora incerte le cause e la dinamica dell’incidente aereo registrato in Australia, vicino all’aeroporto di Vittoria. Da quanto si apprende dai quotidiani locali, due aerei si scontrano in volo e precipitano. Le prime ricostruzioni, inoltre, parlano di uno schianto avvenuto a mezz’aria nel quale hanno perso al vita quattro persone. I due velivoli sono precipitati all’aeroporto: uno di questi stava effettuando un volo di addestramento.