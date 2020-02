Da gennaio 2021 gli artisti provenienti dall'Europa, dovranno essere in possesso del visto per potersi esibire nel Regno Unito.

Gli artisti provenienti dall’Unione Europea avranno bisogno del visto per potersi esibirsi nel Regno Unito a partire dal gennaio 2021. La notizia arriva dal Ministero dell’Interno Britannico. Martedì 18 febbraio il dipartimento ha annunciato che gli artisti e i giocatori sportivi dell’UE saranno soggetti alle stesse regole che si applicano attualmente ai loro colleghi extracomunitari una volta terminata la transizione di Brexit a dicembre. Attualmente non vi sono limitazioni per gli artisti itineranti, che possono ancora viaggiare liberamente tra il Regno unito e l’Europa.

Artisti con il visto per esibirsi nel Regno Unito

Una volta concluse le procedure che ufficializzeranno la brexit, gli artisti provenienti dall’Europa, così come quelli extra-UE avranno bisogno di un visto Tier 5 per potersi esibire nel Regno Unito, partecipare a concorsi o audizioni, attività promozionali, workshop, tenere discorsi sul loro lavoro e partecipare a eventi culturali o festival.

L’amministratore delegato della Incorporated Society of Musicians, Deborah Annetts, ha dichiarato di essere “profondamente delusa” dal fatto che la libera circolazione dei musicisti e degli altri artisti dell’UE sia stata esclusa. “Chiederemmo al governo del Regno Unito di riconsiderare la nostra richiesta di un visto di due anni per più ingressi. Qualsiasi futuro sistema di immigrazione non esiste in modo isolato e ha enormi implicazioni per la negoziazione di accordi commerciali e di accordi reciproci tra l’UE e gli Stati Uniti” ha aggiunto. ed ha concluso sostenendo che: “Un tale sviluppo andrebbe a scapito del settore culturale del Regno Unito e rappresenterebbe una perdita significativa per il pubblico che gode nel vedere i talenti di tutta Europa esibirsi nel Regno Unito”.