Harry Martadeen, 32enne della Gran Bretagna, da 4 anni ha incominciato a bere un bicchiere della sua urina, garantendo le sue proprietà anti-invecchiamento: “Questa è la medicina più potente che abbiamo a disposizione“.

Gran Bretagna, urinoterapia per non invecchiare

In Gran Bretagna, a Farnbourugh, nell’Hampshire, un 32enne inglese sembra aver trovato un metodo piuttosto strano ma efficace per prevenire l’invecchiamento. Harry Martadeen, infatti da circa 4 anni ha deciso di dedicarsi all’urinoterapia: ogni giorno beve infatti almeno un bicchiere della sua urina, convinto che quest’ultima prevenga drasticamente l’invecchiamento, ma non solo.

“Questa è la medicina più potente a disposizione-afferma l’uomo-la terapia dell’urina invecchiata è l’arte e la scienza di raccogliere e conservare la propria urina in una bottiglia, permettendole di fermentare in un processo naturale, e quindi utilizzare quell’urina” invecchiata “come medicina per curarti, bevendola, massaggiandola sulla pelle, o anche in altri modi come in un clistere”.

Anti-depressivo

Harry non afferma solo che l’urina permetta di ridurre l’invecchiamento, ma addirttura permetterebbe anche di guarire dalla depressione, proprio perché l’aspetto da ventenne fornitogli dall’urinoterapia gli avrebbe permesso di riacquistare quella fiducia e quella stima in sé stesso che aveva perso 4 anni prima di questa scoperta.

Inizialmente Harry come tutti non era entusiasta di idratarsi con la sua setssa urina, e il sapore di certo non lo aiutava ad eliminare l’enorme scetticismo iniziale.

Pian piano però col tempo si è abituato al sapore e ora dice di amarlo.