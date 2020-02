L'Austria ha bloccato un treno Eurocity al Brennero perché a bordo dello stesso avrebbero viaggiato due casi sospetti di coronavirus.

A causa della presenza a bordo di due casi sospetti di coronavirus, un treno Eurocity proveniente dall’Italia è stato fermato dall’Austria al Brennero. A renderlo noto è stata la stampa austriaca che ha specificato come due persone abbiano manifestato febbre alta e i sintomi tipici dell’infezione. Poco più tardi le autorità del luogo hanno specificato di aver bloccato tutto il traffico ferroviario da e per l’Italia.

Coronavirus: Austria blocca treno

Il convoglio copre la tratta tra Venezia e Monaco e a dare l’allarme è stato lo stesso capotreno di Ferrovie dello Stato che ha informato l’Austria della presenza a bordo dei due. Costoro sono stati fatti scendere a Verona a scopo precauzionale, ma resta il fatto che oltre 300 persone sono venute a contatto con i passeggeri in questione.

Per evitare quindi che sul treno ci sia qualche contagiato che possa mettere piede in terra austriaca il capitano distrettuale responsabile del distretto di Innsbruck-Land ha impedito l’ingresso del treno bloccandolo alla stazione di confine del Brennero sul territorio italiano.

Sono quindi le autorità italiane che si stanno prendendo carico della situazione e coordinando tutte le procedure per verificare che nessun passeggero abbia il virus. Così si legge in una nota del ministero dell’Interno austriaco.

A causa dell’exploit di contagi nel Nord Italia, diversi stati europei hanno infatti adottato misure drastiche. Ad esempio la Romania ha disposto la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che abbiano ivi soggiornato negli ultimi 14 giorni. Una donna romena si trova per esempio ricoverata in ospedale a Buzao in attesa di effettuare i test perché proveniente dal lodigiano.