Una donna di 83 anni è stata dichiarata morta, ma dopo 10 ore è "tornata in vita": lo strano caso di Ksenia Didukh.

Una donna di 83 anni è stata dichiarata morta da medici che l’avevano visitata, ma dopo 10 ore è “tornata in vita” e si è risvegliata. La protagonista dell’insolita vicenda è un’anziana ultra-ottantenne di di Stryzhavka, in Ucraina. La paziente, Ksenia Didukh, era stata trovata dai suoi familiari a terra senza battito cardiaco. I suoi cari hanno così immediatamente allertato i soccorsi. Nell’abitazione della donna sono arrivati i paramedici. Dopo le visite di rito, non hanno potuto fare altre che dichiararne il decesso.

Dichiarata morta, si risveglia dopo 10 ore

La famiglia, a questo punto, si è attivata per organizzare il funerale. Alla fine però non ce n’è stato bisogno. Dopo circa 10 ore dal presunto decesso, l’anziana signora ha mostrato nuovi segni di vita. I familiari l’hanno portata con urgenza in ospedale dove poi ha ripreso conoscenza.

L’83enne ha dichiarato di aver visto il paradiso, di aver sentito il padre, morto anni fa, che la chiamava, fino a quando non ha ripreso conoscenza e si è svegliata nel reparto.





I medici che l’hanno soccorsa avrebbero notato un elettrocardiogramma piatto e l’assenza di battito. Per questo motivo avevano sconsigliato ai parenti di portarla in ospedale perché ormai morta. Poi la sorpresa e la donna è “resuscitata”. Non è la prima volta che accade un fatto simile. In questi casi di solito si parla di morte apparente. Poche ore dopo i valori vitali della donna sono infatti tornati nella norma.