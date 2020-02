Hosni Mubarak, l'ex dittatore egiziano a capo del Paese per quasi 30 anni, è morto all'età di 91 anni: lo riferiscono i media egiziani.

Hosni Mubarak, ex dittatore egiziano è morto all’età di 91 anni. A riferire la tragic anotizia sono stati i media egiziani su Twitter, senza però specificare le cause del decesso. Alaa Mubarak, il figlio dell’ex dittatore avrebbe riferito a un giornale locale che il padre si trovava in terapia intensiva. Da quasi un mese era ricoverato in ospedale, come ha confermato anche l’avvocato. Mubarak governò il Paese per 30 anni, dal 1981 al 2011. In seguito venne spodestato dalla rivoluzione del gennaio 2011 e nel 2012 fu condannato all’ergastolo per corruzione.





Dal 1981 al 2011 Mubarak guidò l’Egitto, fino a quando venne spodestato in seguito alle proteste di Piazza Tahrir del gennaio 2011. Nel 2012 venne condannato per corruzione, ma tornò libero nel 2017. L’ex Rais, infatti, uscì dall’ospedale militare di Maadi, a sud del Cairo, dove era detenuto. Sempre nel 2017, appunto, venne assolto dalla Corte d’Appello per l’accusa di aver dato l’ordine di sparare e uccidere manifestanti nel corso dei moti di gennaio 2011 che misero fine al suo governo.

Nonostante il suo coinvolgimento in quattro processi, l’ex dittatore è stato sempre assolto: fa eccezione una condanna a tre anni per aver utilizzato denaro pubblico per ristrutturare la residenza privata.