Uomo spara davanti a una moschea a Parigi: un ferito grave

Paura in Francia: un uomo spara davanti a una moschea di Parigi e ferisce gravemente una persona.

Un uomo spara davanti a una moschea seminando in panico a Parigi, in Francia e ferisce gravemente una persona. La sparatoria è avvenuta nella serata di domenica 8 marzo e, da quanto si apprende, intorno alle ore 20. “Ci si orienta verso il regolamento di conti, nel mirino c’era una persona, non il luogo”, ha riferito la Polizia. L’uomo, con il volto coperto da un casco da motociclista, avrebbe ferito una persona alle gambe. La Polizia ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.





Sparatoria a Parigi nella serata di domenica 8 marzo: un uomo spara contro una persona davanti a una moschea della città e la ferisce gravemente. Sono immagini che spaventano quelle provenienti dalla Francia. Secondo il quotidiano Le Parisien la vittima è stata colpita due volte alla gamba e si troverebbe in condizioni critiche.

L’autore della sparatoria, invece, avrebbe fatto irruzione nel cortile della moschea intorno alle ore 20, con il volto coperto da un casco da motociclista. La dinamica di quanto accaduto ha fatto escludere agli inquirenti la pista del terrorismo. Potrebbe quindi trattarsi di regolazione dei conti: “Nel mirino c’era una persona, non il luogo”, hanno chiarito gli inquirenti. Secondo altri quotidiani locali, la vittima sarebbe stata inseguita dall’uomo armato e si sarebbe rifugiata nel 19° arrondissement di Parigi, nel cortile della moschea di Addawa.

L’aggressore, dopo aver sparato alcuni colpi, sarebbe riuscito a fuggire in sella alla sua moto. Il ferito, invece, è stato trasferito in ospedale: versa in condizioni molto gravi. La Polizia ha aperto un’inchiesta e sta indagando sul caso.