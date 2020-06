Nella stessa data scelta per le nozze la premier volerà a Bruxelles per proteggere gli interessi danesi riguardo al Recovery Fund.

Il lavoro prima di tutto. Per questa ragione la premier danese Mette Frederiksen ha deciso di spostare, per la terza volta, le proprie nozze in programma il prossimo luglio al fine di svolgere al meglio “il mio lavoro” e “proteggere gli interessi del mio Paese”, come lei stessa ha tenuto a precisare.

Nelle stesse date in cui il capo del governo danese e il suo fidanzato Bo hanno stabilito di convolare a nozze, a Bruxelles si riunirà il Consiglio per discutere di un tema caldo: il Recovery Fund.

Premier danese annulla le nozze

Tra il 17 e 18 luglio a Bruxelles i leader dei Paesi UE sono chiamati a dare una risposta alla pandemia da coronavirus, discutere del nuovo bilancio dell’Unione ma soprattutto battagliare sul Recovory Fund.

Infatti la Danimarca della premier e futura sposa è un membro dell’Unione – insieme a Svezia, Austria e Paesi Bassi – determinata ad opporsi agli ingenti finanziamenti che i Paesi più afflitti dal Covid, tra cui l’Italia, chiedono invece a gran voce per uscire dagli strali dell’epidemia globale che ne ha affossato le fragili economie. Il numero di deceduti in Danimarca per coronavirus è molto basso: 603 morti e un totale di 12602 contagi totali dall’inizio della pandemia.

È uno dei motivi per i quali il paese scandinavo ha dichiarato l’apertura delle frontiere ai turisti dal 15 giugno.





La 42enne premier danese ha precisato attraverso Instagram: “Non vedo l’ora di sposare quest’uomo straordinario ma ancora una volta dobbiamo rimandare i nostri piani”.

Infatti è la terza volta da quando è scoppiato il Covid19 che i due promessi sposi hanno dovuto, per forza di cose, spostare la cerimonia a data da destinarsi.