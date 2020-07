Attimi di panico su un volo Ryanair partito a Cracovia e diretto a Dublino, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Londra dopo il ritrovamento di un biglietto che rivelava la presenza di esplosivi a bordo dell’aereo.

Dopo che il comandante ha allertato la torre di controllo per chiedere soccorso, il velivolo è stato scortato da due aerei militari fino all’aeroporto londinese di Stansted, dove la polizia ha potuto evacuare i passeggeri e procedere alla perlustrazione degli interni.



L’atterraggio del volo Ryanair è stato confermato in serata dalla Polizia dell’Essex, che sui propri account social ha dichiarato: “Un volo da Cracovia a Dublino è stato dirottato verso l’aeroporto di Stansted intorno alle 18.40 di lunedì 13 luglio a causa delle notizie di un avviso di sicurezza. L’aereo è attualmente in aeroporto e gli ufficiali stanno indagando. Forniremo ulteriori informazioni quando sarà possibile”.

Successivamente è giunto anche un comunicato ufficiale della compagnia aerea irlandese: “Su un volo Ryanair da Cracovia a Dublino questa sera è stata trovato un biglietto in uno bagno in cui veniva affermato che a bordo c’erano esplosivi. Il capitano ha seguito la procedura avvisando le autorità del Regno Unito e dirottato verso l’aeroporto più vicino (Stansted), dove l’aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati in sicurezza.

L’aeromobile e i passeggeri sono controllati dalla polizia britannica che deciderà quando potranno viaggiare verso Dublino su un aereo di scorta. Ryanair si scusa sinceramente per il ritardo e l’inconveniente causato”.

A flight from #Krakow to #Dublin was diverted to #Stansted Airport at around 6.40pm on Monday 13 July due to reports of a security alert.

The plane is currently at the airport and officers are making enquiries.

We’ll bring you more information when we can. pic.twitter.com/jBD9BRFrqR

— Essex Police (@EssexPoliceUK) July 13, 2020