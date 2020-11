Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nel sud della Svizzera: le prime stime dell'Ingv.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nel primo pomeriggio di martedì 10 novembre con epicentro nel sud della Svizzera. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 11 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

In un primo momento l’epicentro era stato individuato in provincia di Sondrio. L’Ingv aveva parlato di una magnitudo provvisoria compresa tra 3.3 e 3.8 punti sulla scala Richter.

Terremoto al confine tra Svizzera e Italia

L’area al confine tra la Svizzera e l’Italia è stata interessata da un’altra scossa di media intensità lo scorso 25 ottobre.

Il sisma è stato classificato di magnitudo 4.2, con epicentro a sud ovest del centro abitato elvetico di Elm e ipocentro a soli 1.6 chilometri di profondità, dunque estremamente superficiale. Proprio a causa della superficialità, il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale, non solo in Svizzera ma anche nella vicina provincia di Sondrio, tanto che, in un primo momento, anche in questo caso l’epicentro era stato inizialmente localizzato in Lombardia.