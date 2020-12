Una scossa di terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter ha colpito la zona settentrionale dell'isola di Taiwan, di fronte alle coste di Yilan.

Paura a Taiwan, dove una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter ha colpito la zona settentrionale dell’isola, di fronte alle coste della contea di Yilan. Per il momento non si segnalano danni o feriti a causa della scossa, che tuttavia è stata distintamente avvertita dai cittadini della capitale Taipei, distante appena sessanta chilometri dall’epicentro.

Terremoto a Taiwan, scossa di grado 6,1

Il terremoto è stato registrato alle ore 21:20 ora locale (14:20 ora italiana) a una profondità di circa 77 chilometri nel sottosuolo oceanico.

Nonostante la relativa vicinanza a una grande città come Taipei, che conta oltre due milioni e mezzo di abitanti, le autorità locali hanno fatto sapere che i servizi ferroviari e metropolitani non hanno subito rallentamenti o danni. L’isola di Taiwan, nota in passato con il nome di Formosa, si trova in prossimità della linea di faglia tra la placca tettonica euroasiatica e la placca delle Filippine ed è pertanto spesso soggetta a fenomeni tellurici di vario tipo.

Tra i tanti, particolarmente significativo fu quello di grado 6,4 della scala Richter che colpì la parte meridionale dell’isola nel febbraio del 6 febbraio del 2016. In quell’occasione si registrarono infatti oltre un centinaio di morti e 550 feriti, oltre a diversi edifici distrutti o fortemente danneggiati dalla scossa principale e da quelle successive di assestmento.