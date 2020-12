Regno Unito, potranno donare sangue omosessuali e bisessuali

Il divieto di donare il sangue per omosessuali e bisessuali era stato istituito negli anni '80 durante l'epidemia di HIV.

Grandi novità dal Regno Unito. Dal 2021 gli uomini omosessuali e bisessuali che hanno una relazione stabile da più di tre mesi potranno finalmente donare il sangue. Il divieto era stato istituito negli anni ’80 durante l’epidemia di HIV e denunciato dalle associazioni LGBTQ come omofobo.

Omosessuali doneranno il sangue

Il governo britannico ha deciso di annullare il divieto per gli uomini che hanno dei rapporti con altri uomini di donare il sangue. Divieto istituito durante l’epidemia di HIV, che era stato denunciato dalle associazioni LGBTQ, che sono riuscite a cambiare la situazione. Per donare il sangue dovranno avere una relazione stabile da più di tre mesi e, chi non ce l’ha, dovrà astenersi dai rapporti sessuali per la stessa durata di tempo.

Si tratta di una grande conquista per le associazioni LGBTQ, che consideravano questo divieto omofobo. Il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock, ha dichiarato che la modifica della norma “è un passo positivo e riconosce le persone per le azioni che intraprendono, piuttosto che per le loro preferenze sessuali“.

Il Dipartimento di Salute e Assistenza Sociale ha accolto le raccomandazioni del comitato FAIR (For the Assessment of Individualized Risk) che ha chiesto di valutare ogni potenziale donatore tramite una serie di criteri sanitari di rischio, su base individuale e non come appartenenti ad una categoria basata sull’orientamento sessuale.

Il FAIR è composto da vari membri delle associazioni di donatori di sangue del Regno Unito, della sanità pubblica inglese, dell’Università di Nottingham e delle associazioni LGBTQ. Questa scelta è stata un piccolo grande successo per la comunità.