estrazione superenalotto 14 febbraio: risultati, vincite e come si gioca

al concorso del superenalotto del 14 febbraio non sono stati centrati né il 6 né il 5+1: la sestina estratta, il jolly, il superstar, le quote principali e come controllare le vincite

Nel concorso del SuperEnalotto del 14 febbraio non è stato realizzato il colpo grosso: non sono usciti né il 6 né il 5+1. La serata, tuttavia, ha registrato un numero significativo di premi di fascia alta. Gli esperti del settore confermano che la presenza di molte vincite di seconda fascia riduce la quota destinata ai rarissimi sei punti.

La raccolta di premi più elevati ha fatto salire il montepremi cumulato. Il jackpot per il prossimo concorso è stato aggiornato a 122 milioni.

La combinazione estratta e i numeri speciali

La sestina vincente comunicata per l’estrazione è composta dai numeri 5, 23, 40, 47, 80, 85. Il numero jolly è il 6, mentre il numero SuperStar estratto è 47. Questi elementi determinano l’assegnazione delle diverse categorie di premio. La presenza del Jolly e del SuperStar modifica le combinazioni vincenti e le relative quote nelle fasce superiori.

Sono stati centrati 42 punti 5, ciascuno valutato €4.936,20. Tale dato spiega la distribuzione delle quote nella serata e l’incremento del montepremi principale.

Cosa significa non avere il 6 o il 5+1

La mancata assegnazione del premio di prima categoria (6) e della combinazione 5+1 determina il trasferimento integrale del relativo importo al concorso successivo. In pratica, il montepremi viene incrementato automaticamente ad ogni estrazione senza vincitori di tali fasce. Questo meccanismo, noto nel mondo dei giochi come rollover, aumenta progressivamente l’ammontare a disposizione fino al raggiungimento della sestina vincente. L’effetto diretto è una crescita del jackpot che persiste finché non si registra una vincita di prima categoria.

Come sono distribuite le vincite e quali sono i premi orientativi

Dopo l’aumento progressivo del jackpot, il sistema di ripartizione del SuperEnalotto prevede più fasce di vincita che ridistribuiscono il montepremi tra i partecipanti. Le quote variano in funzione del numero di numeri indovinati e del totale delle giocate. Gli importi medi indicativi sono i seguenti.

Con 2 numeri la vincita è generalmente di pochi euro, intorno ai 5 euro. Con 3 numeri la quota si attesta su circa 25 euro. Con 4 numeri la somma è mediamente pari a circa 300 euro. La quinta fascia, con 5 numeri, offre una quota media prossima a 32.000 euro. La combinazione 5+1 prevede importi sensibilmente superiori, orientativamente intorno ai 620.000 euro. Tutte le cifre sono indicative e subiscono variazioni in relazione al numero di vincite e alla consistenza del montepremi disponibile.

Il risultato pratico dell’estrazione

Nella tornata del 14 febbraio, in assenza di vincite di prima fascia, i premi sono ricaduti sulle fasce inferiori. I 42 punti 5 hanno ottenuto un premio di 4.936,20 euro ciascuno. Questo meccanismo mostra come il progressivo accumulo del montepremi influisca sulle estrazioni successive. L’assenza dei premi più alti aumenta l’importo disponibile per le categorie immediate, consolidando l’attesa e il valore dei premi futuri.

Regole di gioco, costi e modalità per verificare le vincite

La schedina minima del SuperEnalotto comprende una colonna, ossia una combinazione di sei numeri. Il costo per combinazione è di 1 euro. All’opzione base si può aggiungere il SuperStar, con un supplemento di 0,50 euro; la giocata minima con SuperStar È consentito acquistare ticket con più colonne: il costo totale si ottiene moltiplicando la spesa per il numero di combinazioni selezionate.

È possibile acquistare ticket con più colonne; il prezzo si ottiene moltiplicando la spesa per il numero di combinazioni selezionate. Per le giocate complesse esistono opzioni che ampliano le combinazioni e favoriscono la partecipazione condivisa. Gli esperti del settore confermano che tali soluzioni rendono le puntate più accessibili ai gruppi di giocatori.

Per chi cerca giocate complesse esistono i sistemi a caratura, che consentono di estendere le combinazioni fino a un massimo di 27.132 colonne. In questi casi è pratica comune offrire quote singole a partire da 5 euro e permettere a più giocatori di partecipare a una porzione dell’eventuale vincita. La modalità consente di condividere i costi e di distribuire i potenziali ritorni tra i partecipanti.

Verifica delle schedine e archivi

Per controllare l’esito di una giocata è disponibile l’App del SuperEnalotto, che consente di leggere i risultati in modo rapido e immediato. Online è presente inoltre un archivio che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Tale archivio è utile per verificare schedine non controllate e per consultare l’andamento delle combinazioni estratte.

Suggerimenti pratici per la gestione delle giocate

Le estrazioni senza vincitori di prima categoria aumentano il valore del jackpot, rendendo ogni concorso successivo un appuntamento potenzialmente rilevante. Gli esperti del settore confermano che il gioco deve essere affrontato con responsabilità; le puntate vanno gestite con limiti prefissati e consapevolezza. In caso di segnali di difficoltà, è opportuno rivolgersi ai servizi di supporto dedicati o alle autorità competenti per ricevere assistenza professionale.

La serata del 14 febbraio ha distribuito premi di livello medio-alto ma non ha registrato vincitori del 6 né del 5+1. La combinazione estratta è stata 5, 23, 40, 47, 80, 85, con Jolly 6 e SuperStar 47; il jackpot per il prossimo concorso è salito a 122 milioni. È possibile verificare le giocate e gli esiti consultando l’app ufficiale o l’archivio web delle estrazioni, utile anche per controllare schedine non verificate e l’andamento delle combinazioni.