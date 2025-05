Un passo verso il futuro della mobilità

La nuova pensilina “Eterna”, presentata da Roma Capitale, rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Questa struttura innovativa non solo offre riparo dalle intemperie, ma trasforma l’attesa in un’esperienza interattiva e informativa. Grazie a superfici trasparenti, i pendolari possono godere di una visione chiara dell’ambiente circostante, mentre le tecnologie integrate, come prese di ricarica USB e un touchscreen, rendono l’attesa più produttiva.

Funzionalità avanzate per un servizio migliore

La pensilina Eterna è dotata di un sistema che fornisce informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici, consentendo agli utenti di pianificare i propri spostamenti con maggiore efficienza. Oltre a visualizzare gli orari di arrivo, gli utenti possono accedere a notizie sui siti culturali nelle vicinanze e sugli eventi in corso in città. Questa interattività non solo migliora l’esperienza del pendolare, ma promuove anche la cultura e le attività locali, rendendo la città più viva e accessibile.

Un progetto ambizioso per la riqualificazione urbana

Il progetto prevede l’installazione di 435 nuove pensiline e 405 paline digitali, insieme alla riqualificazione di 1.400 pensiline esistenti e 8.200 paline. Questo intervento complessivo mira a rinnovare oltre 9.600 impianti, contribuendo a un sistema di trasporto pubblico più efficiente e moderno. Tuttavia, è importante notare che, nonostante questi progressi, nelle periferie di Roma l’attesa per il bus continua a essere un’esperienza meno confortevole, con sedie di fortuna che non offrono lo stesso livello di servizio.