Euro 2024: Capello, ‘la favorita è l'Inghilterra, centrocampo e attacco al top’

Madrid, 22 apr. (Adnkronos) – “La favorita per Euro 2024? L’Inghilterra. Ha i centrocampisti e gli attaccanti i migliori, come Bellingham, Kane, Saka. Il problema è la difesa, ho qualche dubbio sui due difensori centrali e sul portiere, ma mi piace il gioco che ha. Poi sono curioso di vedere Cristiano Ronaldo e il Portogallo, se Cr7 è lo stesso dopo aver giocato un anno in Arabia”. Così l’ex ct di Inghilterra e Russia Fabio Capello sui favoriti di Euro 2024 in Germania, in occasione dei Laureus Awards a Madrid. “L’Importante è avere i migliori giocatori e avere la mentalità di giocare con naturalezza. E’ un trofeo importante e la differenza la fanno sempre i giocatori. Quelli che in questo momento fanno la differenza in Europa sono due: Bellingham e Mbappè. Poi aspettiamo di capire Cristiano Ronaldo come sta. Per vincere servono giocatori di qualità e alcune squadre li hanno”, ha aggiunto Capello.