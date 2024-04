Europee: Schlein, 'Prodi lo ascolto sempre ma non sempre d'accordo'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Io Prodi lo ascolto sempre. Sin da quando gli portammo la maglietta 'Siamo più di 101' è un punto di riferimento importante per me. Ciò non vuol dire che io debba essere sempre d'accordo con lui e credo che sia meglio così ...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Io Prodi lo ascolto sempre. Sin da quando gli portammo la maglietta 'Siamo più di 101' è un punto di riferimento importante per me. Ciò non vuol dire che io debba essere sempre d'accordo con lui e credo che sia meglio così rispetto ai tempi in cui tutti fingevano di ascoltare per poi pugnalare alle spalle". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulle critiche mosse dall'ex premier e federatore dell'Ulivo Romano Prodi alla scelta di alcuni leader di partito, compresa la segretaria dem, di candidarsi alle europee.