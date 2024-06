Agli Europei di atletica a Roma Marcell Jacobs ha conquistato l'oro nei 100 metri, argento per il compagno azzurro Chituru Ali

Nella finale dei 100 metri agli Europei di Roma, l’Italia brilla con una doppietta storica.

Europei atletica a Roma, Jacobs oro nei 100 metri

Marcell Jacobs, campione olimpico, conquista l’oro con un tempo di 10″02, mentre l’argento va al compagno azzurro, Chituru Ali. Al termine della gara Jacobs ha dichiarato: “Ho avuto un po’ di affaticamento ai polpacci, ho sentito che si iniziava a chiudere un pochino: mi aspettavo di correre più forte ma l’importante è uscire da qui da campione europeo. Adesso continuiamo a lavorare, sapevo che non sarei arrivato nelle migliori condizioni dell’anno ma sono contentissimo per questa medaglia“.

Le parole del campione olimpico

Il 29enne ha poi parlato del rapporto con Ali: “Sono contento che entrambi siamo qui, ci giocheremo il futuro. Lui voleva l’oro ma finché ci sarò io cercherò di impedirglielo“. Riguardo alla nazionale, il velocista ha aggiunto: “Da Tokyo in poi si vede che è cambiato qualcosa, scendiamo in campo con le palle e ci meritiamo di avere questo medagliere. I miei risultati? Normale serva tempo per assimilare tutto, si poteva fare qualcosa di meglio , ma possiamo lavorare e quindi migliorare“.

I trionfi azzurri

Gli azzurri festeggiano altre importanti vittorie. Lorenzo Simonelli ha conquistato l’oro nei 110 ostacoli con un tempo di 13.05. Leonardo Fabbri ha trionfato nel getto del peso con una misura di 22.45 metri. Antonella Palmisano è diventata campionessa europea nella 20 chilometri di marcia, dominando la gara al Foro Italico. Valentina Trapletti ha conquistato la medaglia d’argento nella stessa disciplina, mentre Francesco Fortunato ha ottenuto il bronzo nella gara maschile dei 20 km di marcia. Nel salto in lungo, Mattia Furlani ha conquistato l’argento con una misura di 8.38 metri, dietro al campione olimpico greco Miltiades Tentoglu, che ha vinto l’oro con 8.65 metri.