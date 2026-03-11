Notizie non certamente positive arrivano dal Regno Unito e riguardano un ex calciatore della massima serie inglese che è stato apprezzato anche fuori dai confini nazionali dato che la Premier gode di un seguito a livello mondiale. Scopriamo in che guaio si è cacciato e le possibili vie di risoluzione.

Il passato turbolento tra campo e risse

Il calciatore in questione nonostante una brillante carriera calcistica, da molti considerato davvero talentuoso, tanto che ha vestito le maglie di Manchester City, Newcastle e Marsiglia oltre ad una presenza con la maglia dei tre Leoni, ma dal carattere irrascibile a scarpini slacciati.

Emblematico il caso del 2007 dove è stato protagonista di un aggressione ad un compagno di squadra, Ousmane Dabo, aggressione che portò l’aggressore a scontare 4 mesi di galera e all’obbligo di svolgere lavori socialmente utili.

Protagonista di una lite in un golf club

Il caso attuale, che lo ha visto finire nuovamente in manette è una rissa avvenuta in un golf club in cui ha colpito violentemente alla testa un altro uomo. Le condizioni della vittim, come riporta Il Corriere della Sera sono definite serie ma stabili.

Il protagonista, Joey Barton, era già stato protagonista nel 2024 di accuse nei confronti di giornaliste sportive britanniche, da lui paragonate ai serial killer britannici Fred e Rose West, autori di diversi omicidi dagli anni 60 agli anni 80.

Pensare che il medesimo giorno della rissa, Barton sarebbe dovuto andare in tribunale per il caso della giornalista Ayuko da lui pesantemente offesa.

E’ l’ennesimo episodio di una vita di eccessi al di fuori del rettangolo da gioco che non accenna a cambiare e che rende Barton una delle personalità calcistiche più discusse del Regno Unito.