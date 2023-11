Ex fidanzati scomparsi, parla la sorella di Giulia: "Mi ero preparata al peggio"

Sono momenti di tensione per le due famiglie di Giulia e Filippo. La sorella della ventiduenne, Elena è tornata a parlare della scomparsa dei due ex fidanzati avvenuta nei giorni scorsi e tutto a poche ore di distanza dalla laurea di lei. In una intervista rilasciata a “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 ha spiegato quali criticità hanno preceduto la sparizione dei due giovani e di come lei avesse percepito che qualcosa di brutto sarebbe potuto accadere: “Nel momento in cui mio fratello mi ha chiamato alle otto del mattino chiedendomi dov’era Giulia, ero preparata al peggio. Avevo tutti i presentimenti e si stanno confermando”, ha osservato.

Ex fidanzati scomparsi, parla la sorella di Giulia: “Chiunque li conosceva sapeva che qualcosa non andava nel loro rapporto”

La giovane ha proseguito nel suo racconto, spiegando che chi conosceva la coppia sapeva che c’era qualcosa non andava. La sorella di Giulia ha poi proseguito: “Giulia è molto legata alle persone che le stanno a fianco, alla famiglia, soprattutto dopo la perdita della mamma. Stava iniziando ad aprirsi dopo quel lutto, a seguire i suoi sogni e lui li percepiva invece come un distaccamento”.

“Filippo voleva sempre sapere dove si trovava Giulia”

Non ultimo Elena ha raccontato in che modo Filippo si poneva, non solo con Giulia, ma anche con la famiglia: “Il comportamento di Filippo era ossessivo. Voleva essere sempre dov’era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi, ma Giulia voleva che fossimo solo noi tre. Filippo l’ha chiamata tutto il giorno”. Si è infine augurata che la sorella possa tornare a casa quanto prima.