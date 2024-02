Svolta per l’ex Ilva, il titolare delle Imprese e del Made in Italy ha nominato commissario straordinario Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico.

Giancarlo Quaranta, neocommissario per Acciaierie d’Italia, ha trascorso 40 anni in quella che una volta era l’Italsider di Taranto.

Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, si è espresso in merito alla nomina di Giancarlo Quaranta:

«La nomina di Quaranta risponde alle caratteristiche preannunciate dal governo: è una persona competente, che conosce il settore siderurgico e l’azienda da molti anni. Ci aspettiamo da subito un cambio di passo rispetto alla gestione fallimentare del passato e aspettiamo di conoscere quali saranno i primi interventi da mettere in campo. Alle attuali condizioni rappresenta l’unica possibilità per salvare e rilanciare l’ex Ilva, l’ambiente, i lavoratori, le imprese dell’indotto e i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria. Non c’è più tempo da perdere, 20mila lavoratori aspettano risposte concrete e definitive».