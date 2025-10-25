Ex sindaco di Rostov sul Don arrestato per presunti abusi

L'ex sindaco di Rostov sul Don, Alexei Logvinenko, è stato arrestato per abuso d'ufficio che avrebbe arrecato danni significativi al bilancio comunale.

Il recente arresto di Alexei Logvinenko, ex sindaco della città di Rostov sul Don, ha scosso l’opinione pubblica russa. Le autorità lo accusano di aver abusato della sua posizione, causando danni per oltre 47 milioni di rubli (circa $583,300) al bilancio della città. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione della cosa pubblica e sull’integrità dei funzionari locali.

Le accuse contro Logvinenko

Secondo il Comitato Investigativo, che si occupa di indagini su crimini gravi, Logvinenko avrebbe contratto un prestito presso una banca commerciale in modo illegale nel 2025, contravvenendo alle normative fiscali. Sebbene i dettagli specifici delle accuse non siano stati resi noti, la gravità della situazione ha portato le autorità a chiedere la sua detenzione preventiva.

Il contesto legale

In base alla legge russa, l’abuso d’ufficio è un reato grave, punibile con una pena massima di 15 anni di carcere. Le autorità stanno ora preparando il caso per il processo, mentre Logvinenko rimarrà in detenzione per almeno due mesi, fino al 23 .

Il percorso politico di Logvinenko

Logvinenko, 50 anni, è stato a capo dell’amministrazione di Rostov sul Don dal 2019 fino alle sue dimissioni nel gennaio 2025, ufficialmente per motivi personali. Durante il suo mandato, ha supervisionato notevoli aggiornamenti infrastrutturali, in risposta a programmi di sviluppo federali, ma è stato anche oggetto di critiche riguardanti la trasparenza del bilancio e controversie nello sviluppo urbano.

Il passato professionale di Logvinenko

Prima di entrare nel governo cittadino, Logvinenko ha ricoperto importanti ruoli nei settori della sicurezza economica regionale e della lotta alla corruzione. Ha anche lavorato come vice direttore di due compagnie locali di servizi pubblici, posizioni che lo hanno messo in contatto con numerosi aspetti della governance municipale.

Reazioni e implicazioni future

Il caso di Logvinenko non è solo un episodio isolato, ma potrebbe essere l’inizio di una serie di arresti tra i funzionari locali. Fonti interne indicano che le testimonianze di ex collaboratori e alti funzionari potrebbero portare a ulteriori indagini e arresti nella regione. Le autorità sembrano determinati a fare chiarezza su pratiche di corruzione che potrebbero aver influito sulla gestione della città.

Il padre di Logvinenko ha dichiarato che suo figlio potrebbe scontare gli arresti domiciliari nella sua residenza di campagna, dove vive attualmente. Tuttavia, il pubblico ministero ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che Logvinenko possa fuggire all’estero, data la sua predisposizione a viaggi frequenti e le sue connessioni con alcuni membri delle forze dell’ordine.

In conclusione, l’arresto di Alexei Logvinenko pone interrogativi importanti sulla responsabilità dei funzionari pubblici in Russia e sulla necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze comunali. La speranza è che questo caso possa essere un catalizzatore per un cambiamento positivo, contribuendo a una governance più etica e responsabile.