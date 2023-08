Togliere ai super ricchi per aiutare i poveri? In linea di principio la premier Giorgia Meloni sembra d’accordo. Indossando nuovamente i panni di una moderna Robin Hood ci tiene a fare chiarezza sulla questione delle tasse: “Importante tassare gli extraprofitti sui margini ingiusti delle banche”.

Peccato che nelle banche ci sono soldi e risparmi delle famiglie e delle imprese. La campagna elettorale delle Europee 2024 può cominciare.

Giorgia Meloni torna sull’argomento tasse e extraprofitti

La presidente del Consiglio riappare in collegamento social per la rubrica “Gli appunti di Giorgia” e prova a spegnere il fuoco delle polemiche sugli extraprofitti delle grandi imprese. In realtà il focus è sulle banche sulle quali il governo torna a puntare il dito, dimenticando invece che le grandi aziende energetiche hanno guadagnato in modo esponenziale, come non mai, proprio in concomitanza con l’esplosione della crisi energetica.

Il governo Meloni punta il dito sulle banche

“Abbiamo approvato diverse misure importanti” – ha esordito Meloni in collegamento live. “La più importante – chiarisce – è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche. Stiamo vivendo una fase economica e finanziaria complicata”, osserva la premier, scaricando tutte le colpe su inflazione e interventi della Bce con i rialzi dei tassi di interesse.

“In questa situazione difficile è fondamentale che il sistema bancario si comporti nel modo il più possibile corretto. Stiamo registrando utili record e abbiamo deciso di intervenire introducendo una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Una tassazione che è non una tassa su un margine legittimo, ma una tassa su un margine, appunto, ingiusto”, promette la premier.