Il ritorno della coppia storica

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due icone della televisione italiana, sono pronti a tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia. Dopo le voci circolate lo scorso settembre, che ipotizzavano un possibile addio della coppia, i due hanno confermato la loro presenza per la nuova stagione. L’esordio è fissato per lunedì 9 dicembre, quando raccoglieranno il testimone dai loro predecessori, Roberto Lipari e Sergio Friscia. Questo segna la loro venticinquesima apparizione durante il periodo festivo, un traguardo significativo per una coppia che ha saputo conquistare il cuore del pubblico.

Un legame che va oltre il lavoro

Il rapporto tra Greggio e Iacchetti è ben più di una semplice collaborazione professionale. I due attori, che lavorano insieme da decenni, hanno sviluppato un’amicizia profonda. Durante un’intervista, Iacchetti ha scherzato sul difetto di Greggio, definendolo un “ritardatario cronico”, ma ha anche notato i progressi del collega nel diventare più puntuale. Greggio, dal canto suo, ha risposto con una battuta, affermando che Iacchetti tende a ritardare per sembrare in anticipo agli impegni successivi. Questo scambio di battute mette in luce non solo la loro chimica sul lavoro, ma anche la complicità che li unisce.

Pregi e difetti: un’amicizia sincera

Parlando dei pregi, Iacchetti ha rivelato che Greggio ha la straordinaria capacità di farlo ridere anche nei momenti più inaspettati. “Riesce a farmi ridere anche solo guardandolo in faccia”, ha dichiarato. D’altra parte, Greggio ha descritto Iacchetti come una persona sincera, una qualità rara e preziosa nel panorama attuale. Entrambi hanno espresso entusiasmo per il ritorno a Striscia, sottolineando che non vedono l’ora di tornare a intrattenere il pubblico. Le voci di un loro allontanamento sono state quindi smentite, confermando la loro presenza e il loro impegno nel programma.

Un nuovo inizio con un velino

Quest’anno, Striscia la Notizia vedrà anche l’arrivo di un velino, Gianluca Briganti. Iacchetti ha dichiarato di non averlo ancora conosciuto, ma ha ricevuto feedback positivi dai colleghi di teatro. Questo nuovo elemento porterà sicuramente una ventata di freschezza al programma, che continua a evolversi pur mantenendo le sue radici storiche. Con la conferma di Greggio e Iacchetti, i fan possono aspettarsi un mix di comicità, satira e intrattenimento, elementi che hanno reso Striscia la Notizia un pilastro della televisione italiana.