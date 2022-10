Fa irruzione nel suo appartamento poi la sfregia. La donna ora ha lesioni "permanenti", l'aggressore è stato arrestato.

Udine – Un ragazzo di 20 anni ha fatto irruzione in casa di una donna e le ha sfregiato il volto. L’oggetto utilizzato come arma è una bottiglia di vetro. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Questura della città friulana ed è stato arrestato.

Fa irruzione in un appartamento e sfregia una donna con una bottiglia: ignoto il movente

Alla base del gesto c’è la premeditazione, che ha aggravato la posizione del 20enne. Non sono note le motivazioni per cui il ragazzo abbia compiuto tale gesto. La vittima e l’aggressore forse si conoscevano in quanto i due si erano dati appuntamento. La brutale aggressione è avvenuta a casa della donna che abita al centro di Udine.

Una volta entrato nell’appartamento, il 20enne ha estratto la bottiglia di vetro e ha colpito la sua vittima ripetutamente al volto, causandole dei danni permanenti.

La fuga e poi l’arresto

La donna è corsa in strada urlando e il ragazzo si è nascosto nel bagno dell’appartamento, successivamente è scappato via. A lanciare l’allarme alla Questura di Udine sono stati un netturbino e il coinquilino della vittima. La donna è stata medicata dai sanitari del 118 che hanno definito le lesioni “permanenti”.

L’aggressore è stato fermato a casa del padre e arrestato. Sconterà la pena in carcere.