Udine, auto travolta da un treno: trascinata per 10 metri

Udine, un treno ha travolto un'auto ferma a un passaggio a livello, trascinandola per circa dieci metri.

Un treno regionale ha travolto un’auto ferma nei pressi di un passaggio a livello. La vettura è stata trascinata per circa dieci metri. Soccorsi i passeggeri del convoglio. L’auto, al momento dell’incidente, era invece fortunatamente vuota. L’episodio è accaduto in via dei Prati a Udine, nella mattina di domenica 16 ottobre alle 7.

Sono ancora in accertamento le cause che hanno portato all’impatto tra il treno e l’auto. L’allarme è giunto agli infermieri della Centrale Sores, Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. I sanitari sono giunti sul posto a bordo di un’ambulanza per prendersi cura di possibili feriti.

Udine, treno travolge auto: vettura vuota

Secondo quanto reso noto, non vi era nessuno all’interno dell’auto al momento dell’incidente. Come informa FanPage, i passeggeri che viaggiavano sul treno regionale sono rimasti illesi, ma si attendono eventuali accertamenti.

Questi sono stati fatti scendere dai vigili del fuoco e sono stati accompagnati in taxi.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Giunte sul posto anche le forze dell’ordine rappresentate dai carabinieri e dagli agenti della Polfer. Presenti inoltre i tecnici delle Ferrovie per effettuare tutti gli opportuni rilievi previsti in casi di questo genere. Triestecafe.it fa notare come nonostante il violento impatto si siano miracolosamente evitate conseguenze gravi.