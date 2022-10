L'orgoglio grande della sorella e di mamma Maria nel nome del compianto Rosario: Francesco, il fratello di Emma Marrone ha giurato come vigile del fuoco

Un grido liberatorio con il glorioso casco del 115: Francesco, il fratello di Emma Marrone ha giurato come vigile del fuoco in una cerimonia che ha ridato un po’ di serenità alla cantante reduce dal terribile lutto per suo padre.

Per il giovane Francesco si è aperto un nuovo capitolo della vita dunque: dopo il dolore della perdita del padre a cui ha dedicato il suo “lo giuro!”, la famiglia tutta si è stretta attorno al ragazzo.

Emma Marrone e il fratello vigile del fuoco

Francesco Marrone ha infatti prestato giuramento per entrare nel corpo dei Vigili del Fuoco. E l’orgoglio di Emma, che poche settimane fa è stata colpita da un grave lutto, è stato immenso.

Lo è stato proprio grazie al fratello Francesco che ha riportato il sorriso in casa. Lo dimostrano le foto pubblicate dall’artista su Instagram insieme alla madre Maria nel primo scatto nel cortile della caserma senza papà Rosario.

La prima foto senza papà Rosario

Ha scritto Emma: “Lo giuro! Grande Checco. Sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto”. Il momento del giuramento è stato condiviso sui social anche dal fratello, che ha scritto commosso: “Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce”.

E la gioia per quella dedica di Emma? “È arrivata oltre lo spazio”.