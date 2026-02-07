Fabrizio Corona lancia un tour teatrale e si confronta con una causa da 160 milioni di euro

Fabrizio Corona, noto personaggio dello spettacolo italiano, si prepara a tornare al centro dell’attenzione con un nuovo tour teatrale intitolato Falsissimo. Questa iniziativa giunge in un momento critico della sua carriera, caratterizzato da controversie e battaglie legali. Dopo l’esclusione da piattaforme come YouTube e Instagram, Corona ha scelto Twitter per annunciare il suo spettacolo, che promette di offrire un mix di verità e provocazione.

Il nuovo spettacolo: Falsissimo

Il format Falsissimo si propone di affrontare tematiche legate al potere dei media e al gossip, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà. Le prime date del tour sono già state annunciate: il 14 maggio a Catania, il 21 a Napoli, il 22 a Roma e il 23 a Padova. Con un sottotitolo provocatorio che recita “per uno scacco matto al potere dei media”, Corona si prepara a sfidare le convenzioni del racconto mediatico.

Contenuti e tematiche trattate

Durante lo spettacolo, Fabrizio Corona intende esplorare un racconto che include nomi noti, dinamiche di potere e retroscena inediti. La sua narrazione è caratterizzata da un forte desiderio di rompere il silenzio su argomenti che, secondo lui, sono stati a lungo ignorati. “Non ci sarà finzione sul palco”, promette, “ma verità scomode che solo io posso portare alla luce”. Questo approccio, sicuramente audace, ha già suscitato dibattiti e controversie.

Le controversie legali con Mediaset

Nonostante i tentativi di rientrare nel panorama mediatico, Fabrizio Corona si trova attualmente a fronteggiare una significativa sfida legale. Mediaset ha avviato un’azione civile nei suoi confronti, richiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali. La denuncia evidenzia come i contenuti di Falsissimo siano accusati di diffondere affermazioni false e insinuazioni gravi, che avrebbero compromesso la reputazione di vari esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La posizione di Mediaset

Mediaset ha descritto le affermazioni di Corona come un meccanismo organizzato di disinformazione, sostenendo che l’ex paparazzo monetizza attraverso una campagna di odio. Secondo l’azienda, non si tratta di semplice gossip, ma di un sistema potenzialmente dannoso per chiunque, a prescindere dalla notorietà. Un portavoce del gruppo ha dichiarato: “Le nostre azioni legali mirano a proteggere non solo i nostri interessi, ma anche quelli di chi non ha la forza economica per difendersi”.

Le reazioni di Fabrizio Corona

In risposta alla causa, Corona ha dichiarato di non sentirsi intimorito. Durante un intervento pubblico, ha affermato: “Questa è solo una minaccia per spaventare le persone normali. Io non ho paura”. Ha anche lamentato di essere vittima di un tentativo di intimidazione e ha invitato i suoi sostenitori a non lasciarsi influenzare da queste manovre. La sua sicurezza appare rimanere intatta, nonostante le gravi accuse e le conseguenze legali che potrebbero derivarne.

Preparativi per la battaglia legale

Il legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha avvertito che il suo assistito dovrà affrontare una battaglia legale complessa. Chiesa ha definito la situazione come un’operazione di oscuramento, promettendo di combattere strenuamente per la difesa del suo cliente. Con l’evolversi della causa, l’attenzione si concentra su come l’ex re dei paparazzi affronterà questa nuova sfida e sull’impatto del suo spettacolo sulla percezione pubblica.

La storia di Fabrizio Corona continua a essere caratterizzata da alti e bassi, con il suo nuovo tour teatrale che rappresenta un’opportunità di reinvenzione e, al contempo, una potenziale fonte di ulteriori controversie legali. Solo il tempo rivelerà come si svilupperà questa situazione complessa.