Uno dei tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, che formano la cosiddetta famiglia nel bosco, avrebbe iniziato lo sciopero della fame sino a quando la madre non tornerà nella casa famiglia. Ricordiamo infatti che Catherine Birmingham è stata allontanata dalla struttura di Vasto in seguito all’ordinanza da parte del Tribunale dei minori dell’Aquila, per comportamenti poco collaborativi verso gli educatori e gli operatori della casa famiglia. Dopo l’allontanamento di Catherine, si è anche parlato di un possibile affidamento dei tre bambini esclusivamente a papà Nathan.