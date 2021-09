Famiglia dei fratelli Bianchi aggredisce giornalista de La Vita in Diretta: “Sciolgo i cani”

La giornalista della trasmissione in onda su Rai 1 ha raccontato quanto accaduto durante un servizio: tre giorni di prognosi per il cameraman.

Ilenia Petracalvina è la reporter aggredita a Colleferro dalla famiglia Bianchi. La giornalista lavora con il programma “La Vita in Diretta” e ha raccontato a Fanpage.it quanto accaduto a lei e alla troupe della trasmissione che va in onda sulla Rai.

La giornalista stava facendo un servizio sul territorio, proprio a distanza di un anno dalla notte nella quale avvenne il terribile pestaggio a morte di Willy Monteiro Duarte. La donna e il cameraman si sono recati a Colleferro, luogo in cui vivono parenti e genitori di alcuni dei quattro imputati. Un commento sulla frase della madre dei fratelli Bianchi, “lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina” dichiarata tempo fa, ha scatenato la reazione dei presenti.

La giornalista ha raccontato quanto accaduto. “Quando siamo arrivati davanti all’abitazione per porre qualche domanda la mamma dei fratelli Bianchi era affacciata alla finestra. Accorgendosi che eravamo giornalisti ci ha aggrediti verbalmente, ripetendomi per due volte che non avrei dovuto fare l’intervista. Subito dopo è comparso suo marito, che ha preso di mira l’operatore dandogli uno schiaffo e colpendolo tra la guancia e l’orecchio sinistro“, si legge sul quotidiano online.

Dopo aver pronunciato la frase “Sciolgo i cani” la giornalista ha commentato di aver avuto molta paura. Il cameraman ha ricevuto una prognosi di tre giorni dopo l’aggressione subita a Colleferro.