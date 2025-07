Francesca Tocca e Raimondo Todaro, riuniti per la figlia Jasmine: il gesto in...

Era lo scoro gennaio quando Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Ora eccoli di nuovo insieme per amore della figlia, Jasmine, oggi 11enne.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la fine del matrimonio

Nel 2014 la danzatrice Francesca Tocca e il coreografo Raimondo Todaro si sono sposati.

A gennaio di quest’anno hanno invece annunciato la fine del loro matrimonio: “consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente.” I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene della figlia, Jasmine, oggi 11enne. Proprio per lei Francesca e Raimondo sono apparsi di nuovo insieme sui social.

Famiglia riunita per Francesca Tocca e Raimondo Todaro: il gesto che spiazza tutti

La figlia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Jasmine, ha oggi 11 anni e sta seguendo le orme dei genitori, in quanto sta studiando danza. Nelle scorse ore la figlia dell’ex coppia si è esibita in uno stage e, ad accompagnarla, c’erano sia la mamma che il papà. Ma, ciò che ha colpito i fan, è stato il gesto della Tocca, che ha pubblicato su Instagram una foto di tutti e tre insieme. Molti utenti hanno applaudito il gesto, a testimonianza di quanto si possa rimanere in buoni rapporti anche dopo la rottura, in tanti hanno anche pensato a un possibile ritorno di fiamma!