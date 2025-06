Nuovo fidanzato per Francesca Tocca? L'indiscrezione bomba

Dopo la fine della relazione con Raimondo Todaro, per la ballerina sembrerebbe esserci un nuovo amore.

Dopo la fine della storia con Raimondo Todaro, pare che Francesca Tocca abbia un nuovo fidanzato. Tutto sull’ultima indiscrezione che fa esplodere il gossip.

Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato?

Dopo la fine della relazione con Raimondo Todaro, nelle ultime settimana si è parlato insistentemente di un nuovo amore per Francesca Tocca.

La ballerina, infatti, sarebbe fidanzata con l’hairstylist Davide Greco, volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. I due erano stati paparazzati dal Settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio appassionato, tanto da far credere a tutti che la loro relazione andasse a gonfie vele. Ma, sarò davvero così? Ecco l’ultima clamorosa indiscrezione.

Francesca Tocca è tornata single?

Sembrava andare a gonfie vele la relazione tra Francesca Tocca e Davide Greco, invece sono arrivate diverse segnalazioni all’esperta Deianira Marzano che vedrebbero l’hairstylist al concerto di Gigi D’Alessio & Friend in compagnia di una donna che non era la Tocca: “sembravano molto affiatati”, scrive un utente. Ma non è la sola segnalazione, c’è chi ha scritto che “ci ha provato con la mia amica e le ha anche chiesto di vedersi dopo cena“. Un’altra: “a Natale ha fatto lo stesso con una ma conoscente, sono pure andati oltre.” A questo punto è intervenuta direttamente Francesca Tocca, che ha pubblicato una storia dicendo “tutti i nodi vengono al pettine. E ho detto tutto“. Poi ha anche smesso di seguire Greco sui social. Insomma, la relazione sembra dunque giunta al capolinea.