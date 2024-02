Fanno scoppiare petardo: gravissimo un 14enne a Roma

Un tragico incidente ha sconvolto una tranquilla serata a Roma, dove un ragazzo di soli 14 anni è stato vittima di gravi ustioni dopo aver fatto esplodere un petardo insieme ad alcuni amici. L’episodio si è verificato ieri sera a largo Vicarelli, nella zona di Casal de’ Pazzi, immediato l’intervento dei soccorsi.

Le Condizioni del Ragazzo

Il giovane, giunto in ospedale durante le ore notturne, è stato subito ricoverato in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ustioni molto gravi e la perdita della vista a causa dell’esplosione del petardo. Attualmente è sotto cure intensive, mentre i medici lottano per salvargli la vita.

Intervento dei carabinieri e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Si stanno ascoltando diverse persone coinvolte, inclusi i genitori dei ragazzi, al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Coinvolgimento di altri giovani e ferimento di un amico

Oltre al ragazzo gravemente ferito, un altro giovane è stato coinvolto nell’incidente, anche se le sue condizioni sembrano essere meno gravi. Accompagnato al pronto soccorso dal padre, sembra aver riportato solo ferite lievi. Tuttavia, l’episodio ha destato grande preoccupazione e ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità e dei servizi sanitari.