Trebisacce, provincia di Cosenza. Un giovane di 33 anni ha perso la vita nella notte a seguito a uno scontro frontale tra la sua auto e un camion sulla statale ionica 106. L’incidente è stato causato in seguito a uno scontro tra l’auto della vittima con il mezzo pesante, le cause della vicenda sono però ancora in fase di accertamento.

Frontale mortale nel Cosentino: scontro tra auto e camion

L’incidente ha avuto luogo questa notte, quando l’auto condotta dal giovane 33enne è entrata in collisione con un camion sulla statale ionica 106. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: per ora sembrerebbe che l’auto della vittima, una Lancia Y10, si sia scontrata con il camion proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Muore un 33enne in un incedente frontale con un camion

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, che ha visto arrivare sul luogo dell’incidente sulla statale ionica 106 in zona Trebisacce sia i sanitari del Suem 118 che i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, oltre che agli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e personale Anas, non c’è stato nulla da fare per il 33enne alla guida dell’auto che si è scontrata con il camion. Le autorità stanno lavorando per accertare le esatte dinamiche dell’incidente che ha costretto alla chiusura della strada per diverse ore.

