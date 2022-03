Farmacie online: il nuovo che avanza?

Prendersi cura della propria salute, grazie alle farmacie online, è diventato e diventerà sempre più semplice.

La pandemia di Covid-19 ha rapidamente cambiato le nostre vite, costringendoci a casa per molto tempo o limitando fortemente la nostra capacità di stare in compagnia di altre persone, per evitare il contagio o gli assembramenti.

Tutto ciò ha influenzato anche il nostro classico modo di consumare: è divenuto così normale ordinare la spesa a domicilio o comprare frequentemente online diversi tipi di prodotti, specialmente alimentari.

La facilità e la comodità dell’acquisto online, inoltre, hanno permesso anche a prodotti generalmente acquistati in loco – come i prodotti farmaceutici – di sfidare la diffidenza dei consumatori e divenire frequentemente acquistati sui canali online. Questo ha portato ad una necessità maggiore di sicurezza, garanzia ed affidabilità nell’ambito delle farmacie online, sempre più sollecitate dai ritmi di acquisto sul web scaturiti dall’ondata pandemica.

L’ascesa delle farmacie online

Questi nuovi trend di acquisto, di conseguenza, hanno stimolato la crescita del settore delle farmacie online portando, dopo la liberalizzazione del 2015, ad un aumento sostenuto della presenza di siti e-commerce di farmacia e parafarmacia e alla nascita di importanti player nel settore.

Un esempio di e-commerce farmaceutico leader nel settore è certamente quello di farmacieravenna.com, il gruppo di farmacie nato nel 1970 e che oggi consta di più di 16 farmacie sul territorio che è rivolto ai cittadini, ma anche alle Aziende Sanitarie, agli enti locali, e alle altre farmacie.

L’e-commerce di Farmacie Ravenna online , inoltre, è garanzia di soddisfazione per i consumatori, poiché garantisce diversi vantaggi come:

Numerose promozioni sui prodotti, dedicate esclusivamente ai clienti online ;

sui prodotti, dedicate ai ; Disponibilità di cataloghi ampissimi e facilmente consultabili da casa;

e facilmente consultabili da casa; Possibilità di affidarsi ai consigli di un servizio clienti a portata di click, contattabile via email o addirittura via telefono;

a portata di click, contattabile via email o addirittura via telefono; Possibilità di accedere a tante informazioni sui prodotti desiderati, grazie alle dettagliate schede prodotto ;

; Spedizioni tracciabili e veloci, direttamente a casa propria;

e veloci, direttamente a casa propria; Pagamenti veloci, sicuri e eseguibili con vari metodi di pagamento.

A tutto questo si aggiunge, infine, il servizio “Le tue farmacie”, che consiste nella sottoscrizione di una carta fedeltà, con cui accumulare punti ad ogni acquisto e avere la possibilità di vincere favolosi premi!

Le farmacie online sono sicure?

Non c’è dubbio che gli acquisti online possano anche nascondere delle insidie. Succede ancora troppo di frequente di imbattersi in notizie di truffe o di accorgersi di aver acquistato sul web un prodotto contraffatto.

Questo timore – specialmente in un settore così importante come quello dell’acquisto di farmaci o prodotti per la cura personale – ha reso piuttosto cauti gli italiani che navigavano sul web in cerca di prodotti di farmacia.

Per ovviare a questo problema e spazzare via i dubbi in materia, è importante sottolineare come i player del settore delle farmacie online debbano esporre sul proprio portare il logo identificativo nazionale, secondo le istruzioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute. Questo logo è un vero e proprio “certificato di affidabilità” e consiste in un bollino ufficiale, a forma di croce verde, contenente il link per visionare l’autorizzazione concessa dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci.

Secondo le direttive del ministero della Salute, inoltre, solamente i punti vendita sul territorio (una farmacia fisica) sono autorizzate al commercio elettronico di farmaci. Grazie a questa garanzia in più, i consumatori possono tranquillamente navigare sugli e-commerce di farmacia con il logo verde, evitando di imbattersi in siti illegali.

Quali prodotti possono essere acquistati online?

Gli e-commerce di farmacia, ad ogni modo, sono in possesso di una autorizzazione alla vendita online di numerosi prodotti, esclusi i farmaci che necessitano della prescrizione (ricetta) medica. Generalmente, dunque, è possibile acquistare due macrotipologie di farmaci:

Farmaci da banco (detti OTC, “on the counter”);

(detti OTC, “on the counter”); Farmaci senza obbligo di prescrizione medica (detti SOP).

A questi si aggiungono poi i parafarmaci, che completano così il profilo dei principali cataloghi degli e-commerce di farmacia. Per fare chiarezza, dunque, possiamo sommariamente rappresentare i prodotti in commercio dividendoli in alcuni gruppi:

Integratori alimentari ;

; Prodotti dietetici;

Farmaci omeopatici;

Cosmetici ;

; Accessori sanitari;

Dispositivi medici.

