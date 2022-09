Fdi, Lollobrigida: Meloni parlerà quando avrà chiaro cosa avverrà

Roma, 26 set. (askanews) – “Ieri” Giorgia Meloni “ha annunciato che cominciava da subito a lavorare, ed è quello che sta facendo, e credo che sia un peso importante per la leader del primo partito italiano (i dati di ieri hanno fatto emergere a conclusione della serata un risultato straordinario), mettersi subito al lavoro. Io so che questo sta facendo”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha spiegato, al comitato elettorale di Fdi dopo la vittoria, perché la leader Giorgia Meloni non sia intervenuta in conferenza stampa.

“Tornerà a parlare con i giornalisti, è sempre una cosa piacevole, quando avrà le idee più chiare su su che cosa avverrà nei prossimi giorni. E credo che dimostri anche in questo serietà e responsabilità”, ha aggiunto Lollobrigida.