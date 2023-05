A traino ma non in conseguenza del caso Roccella-Salone del Libro FdI stringe sui tempi per rendere la maternità surrogata reato universale. La maggioranza sembra voler dare l’imput finale e la deputata Carolina Varchi annuncia che mercoledì non sarà possibile approvare la proposta, ma che entro il mese che arriva lo si farà. Il senso è che la maggioranza accelera sulla gestazione per altri e mercoledì è previsto il voto sugli emendamenti.

FdI e la maternità surrogata “reato universale”

Varchi tuttavia spiega che “sarà legge il prossimo mese”. Ha spiegato la parlamentare del partito di Giorgia Meloni: “Non riusciremo ad approvarla mercoledì, in un giorno, ma entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge”. Carolina Varchi è la portabandiera della proposta della destra contro la gestazione per altri, già vietata in Italia. Ma allora in cosa si dovrebbe cambiare? Le pene saranno estese e dopo il passaggio in Commissione Giustizia della Camera è partita la tenzone d’aula. I media fanno sapere che il testo base della proposta di legge è stato adottato dalla commissione Giustizia.

Il distinguo fra i confini nazionali e l’estero

La Varchi è antiabortista e già prima firmataria della proposta sull’istituzione della giornata della vita nascente. In Italia oggi la maternità surrogata è illegale solamente se praticata all’interno dei confini italiani. Attenzione: finora ed almeno fino a giungo non è reato ricorrervi all’estero e poi tornare in Italia con il proprio figlio o figlia.