Federazione Gomma Plastica, il nuovo presidente è Marco Do di Michelin

Marco Do di Michelin è il nuovo presidente della Federazione Gomma Plastica: al suo fianco i due vicepresidenti Livio Beghini e Marco Bergaglio.

Marco Do, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Michelin Italiana e alla guida della Fondazione Michelin Sviluppo, è il nuovo presidente di Federazione Gomma Plastica. Il gruppo, che conta 150 mila addetti e 5.500 aziende, gestice uno dei principali contratti di lavoro di settore nell’ambito di Confindustria.

Oltre ai vertici della Federazione, che rimarranno in carica fino al 2025, sono stati rinnovati anche quelli delle due Associazioni federate dedicate a gomma e plastica (Assogomma e Unionplast). Le Assemblee hanno infatti eletto Livio Beghini Presidente di Assogomma e Marco Bergaglio Presidente di Unionplast. Costoro entrano di diritto nel Consiglio di Presidenza della Federazione in qualità di vicepresidenti.

Federazione Gomma Plastica, chi è il presidente Marco Do

Presidente della Fondazione Michelin Sviluppo dal 2009, Marco Do ha ricoperto in Federazione Gomma Plastica il ruolo di vicepresidente con delega alle Relazioni Industriali.

Dal 2003 al 2008 è anche stato Responsabile Relazioni Industriali e Capo del Personale degli Enti Centrali per la Michelin.

Grato ai colleghi per la fiducia, Marco Do si è così espresso dopo la nomina a presidente: “Desidero impegnarmi, insieme ai Presidenti delle due Associazioni federate, al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale, per dare ulteriore slancio alla Federazione, convinto che il settore della gomma plastica, in cui operano tante aziende e professionalità di eccellenza, sia un comparto di assoluto rilievo nell’ambito della manifattura italiana, in grado di sostenere la competitività del Paese e di portare valore in termini di innovazione, di sviluppo sostenibile e di occupazione qualificata“.

Chi è Livio Beghini , nel Presidente di Assogomma

Livio Beghini, neo presidente di Assogomma, è invece amministratore delegato di Datwyler Pharma Packaging. Si tratta di un’azienda a capitale svizzero che produce tappi e tenute in gomma per il packaging farmaceutico e che in Italia ha due stabilimenti, uno a Pregnana Milanese e l’altro a Montegaldella.

La sua carriera professionale ha avuto inizio in ambito tecnico nel campo della Ricerca e Sviluppo gomma, settore in cui ha assunto incarichi di direzione di stabilimento di produzione e successivamente di direzione operativa.

Dal 2014 partecipa alla vita associativa in FGP ricoprendo la carica di consigliere ed è attualmente membro attivo nei consigli di raggruppamento Gomma-Plastica in Assolombarda e Confindustria Vicenza.

Chi è Marco Bergaglio, Presidente di Unionplast

Membro dal 1992 dei consigli di amministrazione delle aziende della famiglia Bergaglio (Piberplast Spa, Stamplast Srl, Esbe Italiana Srl, Pibergroup Srl, TecnoFoodPack Srl, PiberEspana (Valencia – SP) che si occupano di trasformare materie plastiche per la produzione di imballaggi per alimenti, dal 2008 è Consigliere della Federazione Gomma Plastica. Negli ultimi 2 mandati ha ricoperto l’incarico di vicepresidente con delega all’Ambiente e all’Energia.

Dal 2016 è anche consigliere nel CdA di COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, riciclo e recupero degli Imballaggi in Plastica), in cui per quattro anni (2016-2020) è stato Membro dell’Organismo di Vigilanza. Dal 2020 è infine consigliere del gruppo Gomma-Plastica di Assolombarda.