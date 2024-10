La seconda puntata di “Ballando con le Stelle” è ormai dietro l’angolo e i preparativi stanno per concludersi. Gli aspiranti danzatori stanno perfezionando gli ultimi dettagli delle loro coreografie da presentare alla giuria, inclusa Federica Nargi, che balla con il maestro Luca Favilla. Durante la puntata iniziale, l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha ricevuto un’accoglienza entusiasta dal pubblico, apprezzando il suo stile di salsa energico e vivace. Chissà quali sorprese riserverà per domani!

Nel frattempo, Federica è impegnata con le prove e condivide la sua esperienza prima e dopo ogni sessione di allenamento.

Nel suo profilo Instagram, Federica Nargi ha postato due nuove immagini. L’ex velina si trova nell’Auditorium del Foro Italico, accanto alla scritta “Ballando con le Stelle”. Nelle foto appare in pose diverse: nella prima è piena di determinazione, mentre nella seconda trasmette un’aria di stanchezza. Nella didascalia ha scritto: «Come dovrebbe essere vs Com’è! Non vedo l’ora di rivedervi domani in prima serata su Rai 1 per il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle! Che emozione! Siete tutti con noi, vero?».

Federica, in questo periodo, sta gestendo la sua vita tra Milano e Roma. A Milano vive con il compagno Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice, mentre a Roma è impegnata con le registrazioni del programma. Prima della puntata di domani, è tornata a casa per riabbracciare le sue bambine, un momento che Matri ha condiviso nelle sue storie su Instagram