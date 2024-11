Il triangolo amoroso di Federica Petagna

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 23 novembre, Federica Petagna ha catturato l’attenzione del pubblico con una decisione che ha scatenato reazioni contrastanti. La gieffina, che si è trovata coinvolta in un intricato triangolo amoroso con Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, ha finalmente preso una posizione chiara, scegliendo di tornare con il suo ex fidanzato Alfonso. Questa scelta, tuttavia, non è stata accolta da tutti con favore, e ha sollevato un acceso dibattito tra i telespettatori e gli ex concorrenti del reality.

Le polemiche di Greta Rossetti

Tra le voci critiche spicca quella di Greta Rossetti, ex gieffina e tentatrice di Temptation Island, che ha espresso il suo disappunto attraverso una serie di stories su Instagram. Greta ha descritto Federica come “ambigua” e “indecifrabile”, insinuando che la sua scelta fosse più una strategia televisiva che un reale desiderio di ricostruire un rapporto autentico. “A mio avviso, lei ha fatto una scelta televisiva, per avere consensi”, ha dichiarato, scatenando un’ondata di