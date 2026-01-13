Federica Torzullo scomparsa: il marito sotto inchiesta per omicidio

La misteriosa scomparsa di Federica Torzullo ha generato interrogativi e incertezze, con il coniuge attualmente indagato per omicidio.

La scomparsa di Federica Torzullo, una donna di 41 anni originaria di Anguillara Sabazia, ha gettato un’ombra di angoscia e mistero sulla comunità locale. La donna non si trova più dal 8 gennaio e il marito ha presentato denuncia il giorno successivo, attivando le forze dell’ordine per avviare le ricerche.

Le indagini, sotto la supervisione della Procura di Civitavecchia, hanno portato a un approfondimento della situazione, con il marito di Federica divenuto soggetto di indagine per omicidio.

L’auto e il cellulare dell’uomo sono stati sequestrati per analisi, mentre i carabinieri hanno effettuato sopralluoghi nell’abitazione della donna.

Il contesto della scomparsa

Federica è stata vista per l’ultima volta entrare nella sua casa la sera dell’8 gennaio, secondo quanto registrato da una telecamera di sorveglianza. Da quel momento, non ci sono state ulteriori tracce della donna, sollevando dubbi sulla possibilità di un allontanamento volontario.

Ricerche e sviluppi

Subito dopo la denuncia di scomparsa, sono iniziate le ricerche che hanno coinvolto carabinieri e vigili del fuoco, con ispezioni anche nei pressi del lago di Bracciano. Tuttavia, non sono emersi indizi che possano far pensare a una fuga pianificata, poiché non ci sono stati contatti né preparativi noti da parte di Federica.

Le discrepanze nelle dichiarazioni

Il marito, titolare di un’attività di scavi, ha mostrato preoccupazione per la scomparsa della moglie, affermando che non era mai accaduto prima che Federica si allontanasse senza avvisare. Tuttavia, le autorità hanno iniziato a notare alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni, il che ha alimentato i sospetti riguardo la sua versione dei fatti.

Appello dell’associazione Penelope Lazio

In risposta alla situazione, l’associazione Penelope Lazio ha lanciato un appello pubblico, invitando chiunque avesse informazioni sulla donna a contattare le autorità. Hanno distribuito volantini contenenti l’identikit di Federica, descrivendola come alta 1,80 metri, con un peso di circa 80 kg, occhi neri e capelli castani. Al momento della scomparsa, la donna aveva con sé i documenti.

La comunità è in attesa di sviluppi, mentre le indagini continuano a essere approfondite. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno lavorando incessantemente per fare luce su questo mistero che ha colpito profondamente la zona di Anguillara Sabazia.