Il 15 ottobre Fedez ha spento 35 candeline e, in occasione del suo compleanno, ha festeggiato con alcuni amici. I dettagli della festa segreta sono stati svelati dal settimanale Oggi.

La festa segreta di Fedez

Fedez ha recentemente compiuto 35 anni, festeggiando in modo piuttosto insolito per lui: da giorni è sparito dai social e, anche in questa occasione, non ha rivelato alcun dettaglio ai follower. A rivelare alcune curiosità sulla festa segreta di compleanno è stato il settimanale Oggi.

“L’anno scorso invece aveva postato una foto con moglie, figli, cane, candeline e commento al miele”.

Il compleanno di Fedez in compagnia di alcuni amici

Un evento che si sarebbe svolto in totale discrezione nel ristorante di Leonardo Maria Del Vecchio, amico e socio di Fedez. Tra gli invitati alla cena, c’erano nomi noti come il rapper Emis Killa e la cantante Grelmosss, ma non sarebbe stata presente alcuna fidanzata.

“In compenso c’era la sua fidata assistente Eleonora: a fine serata l’ha abbracciata stretta”, dichiara il settimanale.

Fedez lontano dai social

Quasi un mese di silenzio. Fedez ha festeggiato il compleanno lo scorso 15 ottobre senza aver pubblicato nulla a riguardo. Tuttavia, il 21 ottobre, il rapper è tornato pubblicando una foto tra le storie di Instagram:

“Sexy shop doppio platino”, scrive a corredo della foto della hit estiva realizzata con l’amico e rapper Emis Killa.