Fedez compie 35 anni lontano dai social: non è un periodo felice per il rapper

Di Fedez non c’è traccia da settimane. Oggi è il giorno del suo 35esimo compleanno, ma sul suo profilo regna il silenzio.

Il compleanno di Fedez e la sparizione dai social

Dopo il dissing con Tony Effe, culminato con la canzone “Allucinazione collettiva” che il chiaro riferimento all’ex moglie Chiara Ferragni, Fedez è sparito. Cosa strana considerando che in tutti questi anni di carriera, il rapper ha saputo catalizzare l’attenzione su di sé anche tramite i social.

L’assenza non è passata inosservata, tanto che alcuni follower hanno chiesto sue notizie nei commenti all’ultimo post pubblicato nel feed:

“Che fine hai fatto??? Manchi, anche Silvio ci manca…spero che tu stia bene”, si legge tra i tanti commenti.

Il compleanno di Fedez e un anno da dimenticare

In queste settimane il nome di Fedez è tornato sui giornali in occasione dell’inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, scattata lunedì 30 settembre. Il rapper non è indagato ma il suo nome compare nell’ordinanza di custodia cautelare per i rapporti con Luca Lucci, capo ultrà rossonero, tra i 19 arrestati. Anche il bodyguard di Fedez, Christian Rosiello, è stato arrestato in questa occasione.

Senza dimenticare la rissa, del 22 aprile, con il personal trainer romano Cristiano Iovino, per la quale Fedez è indagato.

Oltre ai problemi giudiziari, in questo anno difficile non sono mancati i problemi di salute a causa del tumore al pancreas. Prima i ricoveri per le emorragie interne, poi quelli per la depressione.

Fedez e la rottura con Chiara Ferragni

Tutto ha inizio con l’inchiesta sui pandori che ha portato la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, a essere indagata per truffa aggravata. A tal proposito, è stato proprio il rapper, in un’intervista a Belve, ad affermare che quell’inchiesta ha inciso molto sull’addio e sulla conseguente separazione con la Ferragni.