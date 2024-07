A distanza di un paio di giorni dal ricovero urgente per emorragia interna, Fedez è stato dimesso dall’ospedale. Il rapper ha chiarito che non è finito in nosocomio per un abuso di alcol o droghe.

Fedez dimesso dall’ospedale: le parole sull’abuso di alcol e droghe

Via social, Fedez ha annunciato di essere stato dimesso dall’ospedale. Il rapper era stato ricoverato presso il Policlinico di Milano a causa di un’emorragia interna. Sottoposto a gastroscopia e ad una procedura per fermare il sanguinamento, è stato stabilizzato e poi riportato a casa. Prima di lasciare il nosocomio, Federico ci ha tenuto a sottolineare che il presunto abuso di alcol e droghe di cui hanno parlato alcuni quotidiani non c’entra nulla con il suo ricovero.

Le parole di Fedez

Fedez ha dichiarato:

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi perciò, nel punto in cui sono stato ricucito, sono più fragile nell’avere ulcere e sanguinamenti. Visto che sto leggendo articoli on line che parlano addirittura di un mio abuso di alcool o di droghe che non è assolutamente vero“.

Federico ha spiegato che, rispetto all’emorragia avuta lo scorso ottobre, questa è stata minore. E’ anche per questo motivo che è stato dimesso dall’ospedale dopo due giorni.

Fedez a casa con Leone e Vittoria

Tornato a casa dall’ospedale, Fedez ha trovato ad accoglierlo i figli Leone e Vittoria. Nessuna medicina è meglio dei baci e degli abbracci dei pargoli e Federico lo sa bene. Tra qualche giorno comunicherà ai fan se riuscirà ad esibirsi nelle tappe che aveva in programma questa estate: l’ultima parola spetta ai medici.