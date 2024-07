Fedez ricoverato in ospedale: la reazione di Chiara Ferragni segna un punto di non ritorno.

Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia interna. Come ha reagito Chiara Ferragni? La sua presa di posizione ha sorpreso i fan.

Fedez in ospedale: la reazione di Chiara Ferragni

Ore difficili per Fedez, nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato di aver avuto un’emorragia interna, causata dal vecchio intervento per la rimozione del tumore al pancreas. Accanto a lui ci sono i familiari e gli amici, mentre non c’è l’ex moglie Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni sceglie il silenzio

Appena la notizia del ricovero di Fedez si è diffusa, Chiara Ferragni è scesa nel silenzio. L’imprenditrice ha preferito non commentare la vicenda dell’ex marito e ha smesso di condividere contenuti su Instagram. Probabilmente, ha agito così per due motivi: rispetto nei confronti del padre dei suoi figli ed ennesima strategia di comunicazione.

Come sta Fedez?

A distanza di qualche ora dal ricovero, Fedez è tornato su Instagram per fare un chiarimento importante: “Ho letto di abusi di alcool e droghe, non è assolutamente vero“. Quest’ultima emorragia interna, più lieve di quella avuta ad ottobre 2023, è sempre legata all’intervento per la rimozione del tumore del 2022. Il rapper, comunque, sta meglio e potrebbe lasciare l’ospedale a breve.