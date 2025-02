Fedez e la copertina di Sanremo: tra gossip e fotomontaggi

Un’immagine che fa discutere

La recente copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico, soprattutto per la presenza di Fedez accanto a Achille Lauro e Tony Effe. La scelta di posizionare il rapper milanese in una posizione così “strategica” ha attirato l’attenzione, non solo per la sua presenza, ma anche per il contesto che la circonda. Infatti, i rapporti tra Fedez e Lauro sembrano essere tesi, complici recenti gossip che parlano di una presunta liaison tra Lauro e Chiara Ferragni, moglie di Fedez.

Il mistero delle sei dita

Un altro elemento che ha catturato l’attenzione è la presenza di Clara, la cui mano appare con sei dita nella foto. Questo dettaglio ha scatenato una serie di speculazioni, portando a chiedersi se si tratti di un errore di post-produzione o di un fenomeno reale. La questione è stata oggetto di dibattito, ma la verità sembra essere legata a un ritocco dell’immagine, piuttosto che a un’anomalia fisica della cantante.

Il fotomontaggio di Fedez

Un aspetto che ha suscitato particolare curiosità è il fatto che Fedez non fosse presente durante lo scatto di gruppo. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la sua immagine è stata aggiunta in un secondo momento, sostituendo Emis Killa, che si è ritirato da Sanremo a causa di un’inchiesta giudiziaria. Questo ha portato a una serie di domande sulla trasparenza della produzione e sulla veridicità delle immagini pubblicate. Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Fedez ha posato separatamente, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni del pubblico non si sono fatte attendere. I fan e i critici hanno espresso opinioni contrastanti, alcuni difendendo la scelta di includere Fedez nella copertina, mentre altri hanno sollevato dubbi sulla genuinità dell’immagine. La questione ha riacceso il dibattito su come i media gestiscono le immagini e le narrazioni degli artisti, specialmente in un contesto così visibile come il Festival di Sanremo.