Nell’ultima puntata del podcast Pulp, Fedez e Mr. Marra hanno discusso di Sean Combs, noto come Puff Diddy, insieme agli ospiti Eli in Crimeland e Berry, creator interessati ai temi di attualità. Inoltre, su Justin Bieber, che sarebbe stato una delle vittime di Diddy in giovane età, il rapper ha fatto una dichiarazione inaspettata.

Fedez e le dure accuse a Puff Diddy

Fedez ha dichiarato di avere fonti riservate e di conoscere dettagli sul caso che coinvolge Puff Diddy, accusato di traffico sessuale, abusi su minori e stupri di gruppo. Secondo quanto riferito, avrebbe parlato con persone che avrebbero frequentato le feste dove sarebbero avvenuti i presunti abusi. Inoltre, il rapper ha sostenuto di avere informazioni su Justin Bieber, affermando che il cantante sarebbe ricoverato in una clinica da un paio di giorni.

“Io ho sentito delle persone che andavano a questi party qui. A me hanno detto delle cose inerenti a B.I.G e a Tupac, rispetto a quello che accadeva a quei party e rispetto al fatto che molte delle star di Hollywood che andavano a quei party lì oggi hanno il cu*o veramente stretto… non posso dire chi me le ha dette perché devo salvaguardare la fonte”.

Poi, lo ha accusato di aver ucciso Notorius B.I.G, sottolineando:

“Diddy è un criminale molto serio, filmava e poi ricattava”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pulp Podcast (@pulp.podcast)

Fedez e le rivelazioni su Justin Bieber

Per quanto riguarda Justin Bieber, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere stato una delle presunte vittime di Puff Diddy, Fedez ha aggiunto:

“A conti fatti Justin Bieber non ha mai detto nulla a riguardo. Nel testo di Yummy parafrasandolo, direbbe com’è stato utilizzato dall’industria, ma in generale. Nel video musicale si capisce qualcosa, ma è sempre stato generico. È indubbio che sia stato ses*ualizzato e inghiottito in un vortice che non gli ha fatto bene a livello psicologico fin da quando era bambino”.

Il rapper ha, inoltre, riferito che il cantante si troverebbe ricoverato in una clinica da un paio di giorni.