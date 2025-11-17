Fedez e Luis Sal accusati di plagio: la controversia continua

Le accuse di plagio tra Fedez e Luis Sal si fanno sempre più accese e promettono nuovi sviluppi legali.

Negli ultimi tempi, il mondo dei podcast italiani è stato scosso da una controversia che coinvolge due nomi noti: Fedez e Luis Sal. Questi ex soci, che avevano collaborato per creare uno dei podcast più seguiti, Muschio Selvaggio, ora si trovano in una situazione di conflitto legale che sembra non avere fine.

Il motivo? Accuse di plagio legate al nuovo podcast di Fedez, Pulp Podcast.

La nascita della controversia

Il litigio tra Fedez e Luis Sal ha avuto inizio, quando le tensioni tra i due sono emerse in seguito a divergenze sulla gestione del loro podcast. La situazione è degenerata rapidamente, portando a una rottura che ha richiesto l’intervento della giustizia. Luis Sal ha ottenuto il controllo esclusivo di Muschio Selvaggio, mentre Fedez ha lanciato Pulp Podcast con un nuovo co-conduttore, Mr Marra.

Le accuse di plagio

Recentemente, Luis Sal ha accusato Fedez di aver copiato il format di Muschio Selvaggio nel suo nuovo progetto. Durante una diretta su Twitch, Luis ha spiegato che la denuncia è stata in parte una risposta a una causa intentata da Fedez, che chiedeva una percentuale sui guadagni del podcast. Secondo Luis, questa richiesta è ingiustificata, poiché egli ha ceduto i diritti del podcast dopo una sentenza del tribunale.

Le dichiarazioni di Fedez

In risposta alle accuse, Fedez ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto. Ha dichiarato: “Il buon Luis Sal e il suo entourage ci hanno denunciato, sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio“. Il rapper ha descritto questa accusa come “folle” e ha criticato Luis per aver sollevato questioni legate al denaro, insinuando che l’ex amico stia cercando di ottenere guadagni ingiustificati da un progetto che non è più suo.

Il punto di vista di Luis Sal

Luis ha risposto alle affermazioni di Fedez, sostenendo che la causa intentata contro di lui si basa su una serie di malintesi. Ha chiarito che non ha mai avviato la denuncia per plagio, ma ha solo risposto a quella di Fedez, che chiedeva una percentuale sui guadagni di un podcast di cui non fa più parte. Secondo Luis, il valore di Muschio Selvaggio era già significativo prima della loro collaborazione e non è stato influenzato dal potenziale futuro.

Le conseguenze legali

La situazione legale tra Fedez e Luis Sal si è complicata ulteriormente dopo che un tribunale di Milano ha stabilito che Luis avesse diritto a mantenere il controllo di Muschio Selvaggio, a seguito di un ricorso che ha dimostrato la validità della sua posizione. Questa decisione ha comportato un cambiamento nei ruoli, costringendo Fedez a cedere le sue quote nella società che gestiva il podcast.

Il futuro dei due podcast

Con le tensioni che continuano a crescere, è difficile prevedere come si evolverà la situazione. Attualmente, Pulp Podcast continua a trasmettere, mentre Fedez e Luis Sal sembrano destinati a rimanere in conflitto. Le accuse reciproche e le dispute legali stanno creando un clima di incertezza attorno a entrambi i progetti, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

In conclusione, la controversia tra Fedez e Luis Sal è un esempio di come le amicizie professionali possano deteriorarsi e sfociare in battaglie legali. Sarà interessante vedere come si risolverà questa situazione e quali saranno le conseguenze per i podcast coinvolti.