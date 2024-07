Cosa ci fanno insieme Fedez e Taylor Mega? I due sono stati paparazzati durante una serata milanese a quattro, in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e della fidanzata.

Fedez e Taylor Mega beccati insieme

Il settimanale Chi ha beccato Fedez e Taylor Mega insieme, durante una cena con l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio e la fidanzata. Cosa bolle in pentola? Il rapper ha già dimenticato Garance e sta approfondendo la conoscenza dell’influencer? La combriccola, dopo il banchetto, ha raggiunto la dimora del miliardario per proseguire la serata.

Fedez, Taylor Mega, Del Vecchio e signora: il quartetto che non ti aspetti

Sul settimanale Chi si legge:

“Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive di queste pagine vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié. È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni. In questa occasione il rapper e l’influencer non sono da soli, con loro ci sono Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Jessica Michel Serfaty”.

Di certo, non si tratta di un’uscita romantica, altrimenti Fedez e Taylor Mega non avrebbero invitato Del Vecchio e signora.

Cosa c’è davvero tra Fedez e Taylor Mega?

L’uscita di Fedez e Taylor Mega potrebbe anche far parte di una strategia per colpire i rispettivi ex, ossia Chiara Ferragni e Tony Effe. I due rapper hanno sempre avuto un ottimo rapporto, poi qualche mese fa hanno smesso di seguirsi sui social. Secondo Gabriele Parpiglia, i due hanno litigato proprio perché Tony ha scoperto che l’amico si scambiava strani messaggi con Taylor. Nel frattempo, Effe è stato pizzicato a cena con la Ferragni e la Mega he reagito con una frecciatina a Chiara: “Pensati ridicola“. Insomma, la paparazzata di Chi, visto che Federico sa benissimo di essere seguito h24 dai fotografi, potrebbe essere solo un modo per ferire l’ex moglie.